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جيش الإحتلال يعلن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة خلال معارك بجنوب لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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