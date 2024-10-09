العميد سليماني: ايران ستستخدم تقنيات جديدة ستفاجئ العدو

العالم - ايران

وقال العميد سليماني في كلمة القاها في المؤتمر الاول لاحياء ذكرى شهداء اعلام محور المقاومة عقد في مدينة شيراز (جنوب) يوم الثلاثاء: إن أعداء العالم الإسلامي يسعون إلى الإضرار بقبلة المسلمين الأولى في العالم.

واشار الى ان اليهود حاولوا دائمًا على مر التاريخ إثارة المشاكل للعالم، وقال: إن اليهود هم من خططوا للحرب العالمية الأولى، وحتى قبل ذلك، في الحروب الصليبية، رأينا أن الصهاينة أرادوا التخطيط للحرب وقتل الناس.

وتابع العميد سليماني: إذا نظرنا إلى التاريخ سنجد أن الصهاينة حتى بعد هزيمة الحملات الصليبية لم يتوقفوا عن تجاوزاتهم وكانوا يحاولون الاستيلاء على قبلة المسلمين الأولى في العالم من خلال مهاجمة القدس.

وأضاف: أميركا تحاول خلق فكرة أنه إذا عارضها أحد فيجب أن يواجه بالقنبلة الذرية، لكن الشعوب الحرة في العالم استيقظت الآن، وحتى الطلاب في الدول الأوروبية والأميركية نزلوا الى الساحة من أجل تحرير فلسطين.

وأضاف رئيس منظمة التعبئة: على حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأميركا وغيرها أن تعلم أن سجلاتهم السوداء والمخزية واضحة وقريبا جداً سيحاكمون بفضل الضمائر المستيقظة في العالم.

وأشار الى أن الحكومات الغربية تذبح المفكرين الأحرار وخطة الصهاينة الكبرى هي الاستيلاء على المنطقة من النيل الى الفرات.واعتبر العميد سليماني، اضن الإنجاز الوحيد الذي جلبه الكيان الصهيوني القاتل للأطفال الى فلسطين هو الخراب والدمار.

واضاف: إن عملية طوفان الأقصى كانت بداية تدمير الهيمنة الصهيونية الخفية، في حين أن الكيان الصهيوني بذل في السابق محاولات كثيرة لتدمير محور المقاومة.وتابع: في هذا الصدد كان من أهم الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعم محور المقاومة وفلسطين ولبنان.

واكد العميد سليماني، ان الشعب الإيراني لم يكن البادئ بالحرب طيلة التاريخ، لكنه دافع دائمًا عن البلاد.

وأضاف: إذا كان يجب الدفاع، فالشعب الإيراني يمتلك أحدث التقنيات التي لا تقتصر على تقديرات العدو، بل ستستخدم إيران تقنيات جديدة ستفاجئ العدو، تقنيات أظهرنا جزءًا صغيرًا منها في عمليات الوعد الصادق 1 و2.

وفي جانب آخر من كلمته قال العميد سليماني: ان الكيان الصهيوني ينهار من الداخل ويواجه الدمار، ولديه سكان مرتبكون ويائسون، فلا خيار أمامه سوى الاستسلام.

وحيا العميد سليماني ذكرى شهداء محور المقاومة ومن بينهم الشهيد الفريق قاسم سليماني واسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله واللواء زاهدي والعميد عباس نيلفروشان وآلاف الشهداء المظلومين في غزة ولبنان والضفة الغربية ورفح وخانيونس وغيرها. وأضاف: ليس لدينا في أذهاننا إلا مشاهد مفجعة ومؤسفة من هذه الأحداث، ولكننا نصرخ بجرائم الكيان الصهيوني.