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الرشق يرد على ما نشره اعلام الاحتلال حول إبعاد حماس أو قادتها من غزة

الرشق يرد على ما نشره اعلام الاحتلال حول إبعاد حماس أو قادتها من غزة
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، إن "إبعاد حماس أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق".

العالم- فلسطين

وأضاف الرشق في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "تلغرام"، أن "ما نشرته احدى صحف العدو عن إبعاد قادة حماس إلى السودان، كلام سخيف".

وتابع: "قلناها سابقا ونكررها الآن. حماس موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين".

وأوضح الرشق أن "المنطق يقتضي أن يرحل المحتل المجرم ويبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون".

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و965 شهيدا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و590 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و965 شهيدا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و590 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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