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ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات الى 3شهداء

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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