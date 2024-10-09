الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال لخيمة نازحين غرب مخيم النصيرات الى 3 شهداء

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :