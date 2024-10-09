الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بينما يسعى كيان الاحتلال الى جر المنطقة للحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية فإن واشنطن تتهم طهران بالتدخل فيها

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :