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مدفعية الاحتلال تقصف بشدة محيط منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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