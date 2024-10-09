بايدن: 'نتنياهو كاذب ولا يهمه سوى صموده السياسي'

العالم- الامريكيتان

والصحافي وودوارد يعمل في صحيفة "واشنطن بوست" منذ نصف قرن ويتناول في مقالاته ما يدور في كواليس البيت الأبيض، وقد ذاع صيته قبل نصف قرن حين كشف مع كارل بيرنستين فضيحة ووترغيت التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون إلى التنحي في العام 1974.

وفي كتابه "حرب" الذي سيصدر في 15 تشرين الأول/أكتوبر، يتحدث وودوارد خصوصا عن جهود ذهبت سدى بذلها الرئيس جو بايدن من أجل وضع حد للعدوان الاسرائيلي على غزة.

ومنذ بدء العدوان عجزت الدبلوماسية الأمريكية عن التأثير على نهج نتنياهو في إدارة الحرب.

ووفق مقتطفات من الكتاب، سأل بايدن خلال محادثة هاتفية جرت في نيسان/أبريل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استراتيجيته، فأجاب الأخير بالقول "علينا أن ندخل رفح"، ليرد عليه بايدن "بيبي (لقب نتنياهو)، ليست لديك استراتيجية".

ولاحقا تذمر الرئيس الأمريكي أمام مستشاريه، مشددا على أن نتنياهو "كاذب"، و"لا يهمه سوى صموده السياسي".

وفي مطلع أيلول/سبتمبر، اعتبر بايدن في تصريح علني أن نتنياهو لا يبذل جهودا كافية للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وعلى الرغم من ذلك، لم يعمد الرئيس الأمريكي إلى الآن إلى استخدام شحنات الأسلحة وسيلة للتأثير في سياسات حكومة نتنياهو، باستثناء تجميده شحنة قنابل في أيار/مايو.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، يتطرق كتاب وودوارد أيضا إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي يشير إليها بأنها مؤيدة لمواقف بايدن إنما غير ذات تأثير حاسم في سياسته الخارجية.

وفي تموز/يوليو، إثر لقاء مع نتنياهو، جاءت لهجة هاريس حادة في إطار توصيفها طريقة إدارة الكيان الإسرائيلي للحرب على غزة، متعهدة "عدم الصمت" إزاء معاناة الفلسطينيين حسب زعمها.

إلا أن تصريحاتها العلنية لم تعكس اللهجة الودية التي سادت المحادثات، وفق الكتاب.

وبحسب كتاب وودوارد، فإن هذا التباين في تصريحات المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، أثار دهشة نتنياهو وحفيظته.