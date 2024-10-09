اعلام الاحتلال: رصد سقوط 20 صاروخا على الجليل الغربي

العالم- فلسطين المحتلة

وأفادت الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال بأن "صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ".

كما اعلن اعلام الاحتلال ان صفارات الانذار دوت في قيسارية ومحيطها، مشيرا الى وقوع انفجارات عنيفة في منطقة الكرمل جنوب حيفا.

وقالت القناة 12 العبرية ان 20 صاروخا على الأقل استهدفت الجليل الغربي في الدفعة الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم افادت صحيفة هآرتس نقلا عن جيش الإحتلال: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة في الجليل الغربي.

كما اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان امس الثلاثاء في بيان قصف مدينة حيفا و"الكريوت" بصلية صاروخية كبيرة دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه.

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة أنه "بالتزامن مع كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ "نعيم قاسم"، أعلنت مصادر عبرية عن إطلاق 100 صاروخ باتجاه مدينة حيفا، وهذا تطبيق عملي لتصريحات نائب الأمين العام، الذي أشار إلى أن هذه المرحلة تشهد تغييرات نوعية في إطلاق الصواريخ، سواء من حيث الكمية أو المساحات المستهدفة".