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الاعلام العبري: انفجارات عنيفة في منطقة الكرمل جنوب حيفا

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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