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20 شهيدا بقصف الاحتلال لمناطق بوسط وشمال قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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