الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في المنارة ومرجليوت بإصبع الجليل

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :