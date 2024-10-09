الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

4 غارات لطيران الاحتلال على بلدة الخيام بجنوب لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :