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مستشار قائد حرس الثورة الإسلامي العميد ابراهيم جباري: ليس بوسعهم شن الحرب على ايران وقواتنا على اتم الاستعداد للرد

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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