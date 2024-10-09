الاحتلال يکشف عما حدث لقواته في اللبوني بجنوب لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في صور ان جيش الاحتلال، کشف عن اصابة 18 من قواته في المواجهة التي حصلت في منطقة اللبونة.

وأکد مراسل العالم ان منطقة اللبوني شهدت يوم أمس أعنف المواجهات، حيث حاولت قوة اسرائيلية التقدم باتجاه بلدة الناقورة والمناطق اللبنانية المحررة، فتصدت لها المقاومة بصليات کبيرة من الصواريخ وبمواجهات بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة وأجبرها علی الانکفاء الی داخل الاراضي الفلسطينية وهي تحمل قتلاها وجرحاها.

واستهدفت المقاومة القوة الاسرائيلية قبل وصولها إلى خلف موقع قوات "اليونيفيل" في اللبونة، بعد محاولتها التسلل في اتجاه الأراضي اللبنانية عند نقطة اللبونة للتمركز خلف موقع لـ"اليونيفيل".

وأشار مراسل العالم الی مفارقة أصبحت متکررة حيث بات العدو الاسرائيلي يأخذ من قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان وخاصة تلک التي تقع علی المسالک التي يحاول التقدم منها ليستخدمها کدورع بشرية ليتوقی من خلالها ضربات المقاومة.