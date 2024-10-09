الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

3 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف الاحتلال لفلسطينيين في الفاخورة بمخيم جباليا

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :