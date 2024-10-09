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مستشار قائد حرس الثورة الإسلامي العميد ابراهيم جباري للعالم: سنسوي عشرات المصانع ومنشآت الكيان الإسرائيلي مع الأرض لو اعتدى على ايران

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

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