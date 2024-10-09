الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا بجنوب فلسطين المحتلة بالمسيرات

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :