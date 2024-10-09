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مراسل العالم: المقاومة الإسلامية في العراق نفذت اليوم 4 هجمات ضد مواقع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وهجومين في الجولان المحتل

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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