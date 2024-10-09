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كتائب القسام تستهدف دبابة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الاسراء غرب معسكر جباليا بشمال قطاع غزة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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