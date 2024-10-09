الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: عراقجي يزور السعودية اليوم لاجراء مباحثات حول وقف الابادة الجماعية والجرائم التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :