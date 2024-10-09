إصابة مسؤول 'إسرائيلي' عند الحدود مع لبنان

العالم-لبنان

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مستشار سموتريتش، شموئيل بوخريس، الذي يشغل منصب قائد سرية في لواء الكسندروني الاحتياطي، أصيب خلال مواجهة في جنوب لبنان.

وادعى مكتب الوزير الصهيوني إنه في حالة جيدة.

وقالت القناة 12 العبرية: إصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" خلال الاشتباكات عند الحدود مع لبنان".

المقاومة الإسلامية تصطاد جنود الاحتلال لدى محاولتهم التسلُل الى الأراضي اللبنانية

وفجّرت المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من فجر اليوم الأربعاء 09 - 10 - 2024 عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود كيان الاحتلال الصهيوني واشتبكت معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا موقعه فيها إصابات دقيقة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية قوة للعدو لدى محاولتها التقدّم باتّجاه منطقة اللبونة، في ما استهدفت تجمعًا لجنود العدوّ "الإسرائيلي" جنوب مارون الراس بصلية صاروخية.

وأعترف جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم الأربعاء إصابة 3 جنود في صفوفه بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

وأفاد بأن جنديا نظاميا وجندي احتياط في الوحدة 504، أصيبا بجروح خطيرة الليلة الماضية في معركة في جنوب لبنان. وفي حادث آخر، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 8207، لواء الناحال الشمالي (228)، بجروح خطيرة في معركة في جنوب لبنان.

بدوره، أكد "حزب الله" أن جيش الاحتلال تكبد خسائر فادحة فاقت 35 قتيلا و200 جريح من نخبة ضباطه خلال المعارك في جنوب لبنان، مشددا على أنه "لم يفلح حتى الساعة بالدخول إلى قرانا الصامدة".