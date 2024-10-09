المقاومة العراقية تعلن استهداف 4 أهداف صهيونية حيوية

العالم-العراق

وقالت في بيانات متتالية إنه "استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاربعاء 9-10-2024، هدفا حيويا جنوب أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

كما أعلنت أنها هاجمت أيضا "أهدافا حيوية" شمال فلسطين المحتلة، وفي الجولان المحتل.

وأكدت أن عملياتها ستستمر في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، أعلنت أمس الثلاثاء، استهداف 5 مواقع عسكرية صهيونية وسط وشمال فلسطين المحتلة في 5 عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.