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الاعلام العبري: 3 اصابات اثنين منهم في حالة خطيرة بعملية الطعن في الخضيرة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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