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مراسلة العالم: استشهاد أحد العسكريين واصابة آخر جراء اعتداء اسرائيلي استهدف دوار العلم في القنيطرة السورية

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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