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الاعلام العبري:ارتفاع عدد الاصابات في الخضيرة الى 5 وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة و2 اخرين بالخطيرة الى متوسطة واصابة متوسطة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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