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البرلماني الإيراني اسماعيل كوثري: قادرون على الرد على التهديدات الأميركية فما بالكم بالإسرائيلية

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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