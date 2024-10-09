الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي عنيف جدا على محيط مقبرة النزلة في جباليا بشمال قطاع غزة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :