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مستشار قائد حرس الثورة الإسلامية العميد ابراهيم جباري: سيمنح قائد الثورة الإسلامية وسام الفتح لقائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني قريبا

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

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