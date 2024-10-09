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شرطة الكيان: تم تصنيف الحدث بالخضيرة على انه هجوم وليس حدثا داخليا

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

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