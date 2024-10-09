الأورومتوسطي يطالب بالتدخل الفوري لمنع أعنف إبادة جماعية

العالم - فلسطين

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، حيث استشهد عشرات من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة وسط وشمال قطاع غزة.

واستهدف الغارات والقصف المدفعي خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع وكذلك منازل في المخيم نفسه وفي مخيم البريج أيضا تسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى. فيما قصفت زوارق حربية إسرائيلية بشكل مكثف شواطئ مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال قطاع غزة الذي يشهد تصعيدا خطيرا منذ أيام استشهد نحو 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بجوار سوق البسطات في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فيما يتواصل القصف المدفعي على بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا وجباليا البلد، ومحيط مستشفى كمال عدوان فيما دفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى داخل مخيم جباليا.

يأتي هذا فيما طالب جيش الاحتلال بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة من المرضى والنازحين والطاقم الطبي خلال أربعة وعشرين ساعة، الأمر الذي أكدت حركة حماس أنه انتهاك فاضح للقوانين الدولية، ومحاولة إجرامية لتطبيق خطط التهجير التي تسعى إلى تنفيذها حكومة الاحتلال.

وفي ظل العدوان تستمر قوات الاحتلال بمحاصرة مخيم جباليا والأحياء الشرقية والشمالية المحاذية كتل الزعتر والسكة وبيت حانون وبيت لاهيا لليوم الخامس وهناك أنباء عن بقاء جثامين الشهداء في مخيم جباليا ملقاة على الأرض لا يسمح لأحد بالوصول إليها على الإطلاق.

وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من كارثة إنسانية غير مسبوقة مع إطباق الاحتلال الإسرائيلي الحصار وتصعيد وتيرة جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين هناك، بارتكاب المجازر وجرائم القتل العمد والتهجير القسري الواسع النطاق، مطالبا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري والحاسم لإنقاذ عشرات آلاف السكان الذين يتعرضون لواحدة من أعنف حملات جريمة الإبادة الجماعية التي شهدها القطاع.