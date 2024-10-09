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الحكومة العراقية في ردها على صورة تستهدف المرجع السيستاني نشرها الاعلام العبري: نرفض باشد العبارات اي مساس بمكانة مرجعيتنا التي تحظى بالتقدير

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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