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الحكومة العراقية: الكيان الصهيوني يثبت مرة أخرى بأنه ليس سوى جماعة اجرامية تعتاش على اختلاق الأزمات وتغذية العدوان والحروب

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

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