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حماس: عملية الطعن البطولية التي وقعت اليوم في مدينة الخضيرة المحتلة هي رسالة بليغة مفادها ان اجرام الاحتلال في غزة والضفة لن يمر دون عقاب

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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