الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى جراء القصف على "كريات شمونة" الى 2

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :