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حزب الله يعلن استهداف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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