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شهداء وعدد كبير من الاصابات باستهداف خيام النازحين في مخيم جباليا

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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