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شهداء وعدد كبير من الاصابات بقصف صهيوني استهدف خيام النازحين بمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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