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اعلام الاحتلال:6 صواريخ اصابت كريات شمونة بشكل مباشر في الرشقة الاخيرة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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