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حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في بساتين المنارة بصلية صاروخية

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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