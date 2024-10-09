الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في كروم الملاح في ميس الجبل بالمدفعية

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :