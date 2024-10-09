الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: اصابة 8 مستوطنين احدهم بجروح خطيرة جراء قصف حزب الله على حيفا ومحيطها

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :