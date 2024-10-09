الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: اطلاق صفارات الانذار في مستوطنتي " نتيف هعشرة " و " يد مرادخان" في محيط غزة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :