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الاحتلال يعلن اصابة 9 مستوطنين في عملية الطعن بالخضيرة حالة 2 منهم خطيرة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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