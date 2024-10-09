الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: الاحتلال يشن عملية عسكرية برية واسعة في شمال القطاع ويستهدف المستشفيات والمدارس ماتسبب بسقوط شهداء وجرحى

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :