الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في عدد كبير من مستوطنات الجليل الاعلى وصولا الى صفد

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :