الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا للاحتلال على مرتفع القلع في بليدا بالصواريخ

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :