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الاعلام العبري: تقارير عن اطلاق 100 صاروخ من لبنان تجاه صفد

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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