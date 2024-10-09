الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اصابة مبنى بشكل مباشر في صفد جراء صواريخ من لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :