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شرطة الاحتلال: اصابة مبنيين بشكل مباشر في صفد جراء صواريخ من لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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